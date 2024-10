Max Poole remporte la première victoire de sa carrière et prend le contrôle du général

La 3e étape du Tour cycliste de Langkawi (2.Pro) est revenue au Britannique Max Poole, qui a pris la tête du classement général par la même occasion, mardi. Le coureur de l'équipe dsm-firmenich PostNL s'est imposé au bout de 170,3 kilomètres parcourus entre Taiping et Cameron Highlands en Malaisie, l'étape reine de l'épreuve. Dans un sprint réduit, l'Équatorien Harold Martin Lopez (Astana Qazaqstan) et l'Italien Thomas Pesenti (JCL Team UKYO) ont fini 2e et 3e.