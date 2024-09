Max Walscheid s'impose devant Dylan Groenewegen à la photo finish

Max Walscheid (Jayco AlUla) s'est adjugé la 77e édition du Circuit de Houtland (1.1) mercredi après un parcours de 195,3 km entre Eernegem et Lichterveld. L'Allemand s'est imposé au sprint devant son coéquipier néerlandais Dylan Groenewegen et a obtenu la confirmation de sa victoire grâce à la photo finish. Le Français Pierre Barbier (Philippe Wagner/Bazin) a pris la troisième place. Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty), vainqueur de l'édition 2023, a terminé au pied du podium.

Dans les derniers hectomètres de la course, les sprinteurs ont lancé l'ultime offensive qui, au moment du passage sur la lignée d'arrivée, a vu Walscheid décrocher la victoire grâce à la photo finish.

Sept coureurs dont Michiel Lambrecht (Bingoal WB Devo), Gianni Marchand (Tarteletto - Isorex), et Alex Vandenbulcke ont composé l'échappée du jour. Au moment d'entamer le dernier des neuf tours de 12,1 km, les sept coureurs n'avaient plus que 15 secondes d'avance sur le reste du peloton.

L'Allemand de 31 ans a signé la première de sa saison 2024 et la 13e de sa carrière. Son dernier succès remontait au 17 mars 2022 sur le Grand Prix de Denain-Porte du Hainaut.

Walscheid succède ainsi à Thijssen au palmarès. En comptant ce dernier ainsi que Jasper Philipsen, Jonas Van Genechten, Tom Devriendt, Jens Debusschere et Jelle Wallays, ce sont six Belges qui ont remporté cette course lors des dix dernières éditions.