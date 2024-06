Maxim Van Gils s'impose au bout d'un sprint perturbé par une chute impliquant Thibau Nys

Maxim Van Gils (Lotto Dstny) a décroché la victoire sur le Grand Prix du canton d'Argovie (1.1), vendredi. Le grimpeur de 24 ans s'est imposé dans un sprint pour costauds après 173,8 kilomètres parcourus autour de Leuggern, en Suisse. Il a devancé sur la ligne l'Italien Alberto Bettiol (EF Education EasyPost) et l'Espagnol Roger Adria (BORA-hansgrohe). Dans l'emballage final, le vainqueur sortant Thibau Nys (Lidl-Trek) a été impliqué dans une chute.

Une première échappée de six hommes s'est détachée en début de course. Le groupe s'est progressivement décomposé, jusqu'à être repris à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée.

Le parcours débutait par trois tours d'un circuit réduit avant l'élargissement de celui-ci et l'intégration de la montée du Rotberg (7,1 km à 3,7% dont les 2 derniers km à 5,4%). Les coureurs devaient grimper à sept reprises l'ascension jusqu'au sprint final.

Vingt kilomètres plus tard, cinq candidats plus sérieux se sont portés aux avant-postes, avec entre autres l'Italien Andrea Bagioli (Lidl-Trek), coéquipier de Nys, le Portugais Rui Costa (EF Education-EasyPost) et le Colombien Sergio Higuita (BORA-hansgrohe). Ceux-ci comptaient 30 secondes d'avance à 20 kilomètres de la ligne, mais ils ont été repris à 13 bornes du terme.

Il ne restait alors qu'une descente jusqu'à la ligne d'arrivée et le sprint en montée. Dans celui-ci, Van Gils a déboulé pour décrocher la 5e victoire de sa carrière. C'est déjà son 3e succès cette saison après le contre-la-montre du Tour d'Andalousie et Eschborn-Francfort.

L'année dernière, Thibau Nys avait décroché la deuxième victoire professionnelle de sa carrière sur route en Argovie. Dans le sprint, le vainqueur sortant a touché terre, mais il s'est relevé pour couper la ligne deux minutes après Van Gils.