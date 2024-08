Michael Woods gagne la 13e étape, Wout van Aert prend le maillot du meilleur grimpeur

Michael Woods (Israel-Premier Tech) a remporté la 13e étape du Tour d'Espagne vendredi. Le Canadien s'est imposé en solitaire après 176 km entre Lugo et Puerto de Ancares. Cinquième, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) s'est emparé du maillot blanc à pois bleus de leader du classement de la montagne.

Un groupe de 23 coureurs s'est formé à l'avant avec une dizaine de kilomètres de course. Le peloton leur a laissé plus d'un quart d'heure d'avance.

Parmi les échappés, Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), les coureurs de Lotto Dstny Victor Campenaerts et Sylvain Moniquet ainsi que Wout van Aert. Le coureur de Visma-Lease a Bike a non seulement consolidé son maillot vert du classement par points en s'adjugeant le seul sprint intermédiaire du jour, mais a aussi pris la tête du classement de la montagne en franchissant en premier l'Alto Campo de Arbre (3e catégorie, 5 km à 5,8%), l'Alto O Portel (2e catégorie, 7,7 km à 5,4%) et le Puerto de Lumeras (2e catégorie, 6,6 km à 6%).