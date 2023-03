Milan Menten: "Ma victoire au GP Samyn a tout changé pour moi"

Troisième de la Nokere Koerse derrière Edward Theuns et Tim Merlier, Milan Menten (Lotto-Dstny) est monté, mercredi, pour la troisième fois en deux semaines sur le podium d'une course belge. Il s'était imposé au Grand Prix Samyn le 28 février et s'était classé deuxième du Grand Prix Criquielion le 4 mars.

"Mon succès au Grand Prix Samyn a tout changé pour moi", a expliqué Milan Menten après la course. "Quand je prends un départ désormais, c'est pour jouer la gagne. On m'avait demandé dans l'équipe, au début de saison, de transformer mes places dans le top-10 en place dans le top-5. Je pense que j'ai réussi. A Nokere, beaucoup de sprinteurs n'avaient plus de lanceurs pour le sprint, ce qui fut à mon avantage. Il y a eu des chutes, mais c'était dans le peloton et je n'ai rien vu car j'étais toujours dans les dix premiers. J'ai lancé mon sprint mais Theuns et Merlier sont plus rapides que moi sur ce type d'arrivée en pavés et en légère côte. Je suis un peu trop léger pour bien tenir sur les pavés. Je pense que la troisième place était le meilleur résultat possible pour moi."

Milan Menten disputera jeudi le Grand Prix de Denain, deuxième manche de la Coupe de France.