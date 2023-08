Mondiaux de cyclisme: Chloé Dygert, le sacre d'une rescapée

Gravement accidentée en 2020, opérée à plusieurs reprises et encore malade le matin même, l'Américaine Chloé Dygert est devenue championne du monde du contre-la-montre après un incroyable parcours du combattant jeudi en Ecosse.

Difficile de trouver un itinéraire plus cabossé que celui de Chloé Dygert qui, depuis son premier titre mondial en 2019, a traversé l'enfer avant de revoir la lumière au pied du château de Sterling, bâtisse du XVe siècle où plusieurs rois et reines d'Ecosse sont nés et ont succombé.