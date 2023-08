Mondiaux de cyclisme: la piste française en demi-teinte à un an des JO

La France a bouclé les Championnats du monde de cyclisme sur piste avec cinq médailles mais aucun titre, un bilan en demi-teinte à un an des JO de Paris, mercredi à Glasgow, où les Britanniques ont pris date pour les Jeux olympiques.

C'est terminé sur la piste après huit journées au vélodrome Chris Hoy, où les Bleus sont rentrés dans le rang, ne réussissant pas le même feu d'artifice que l'an dernier à Saint-Quentin-en-Yvelines, le site des JO-2024.

Alors qu'ils avaient remporté sept médailles, dont trois en or, en 2022, ils quittent l'Écosse avec cinq récompenses - deux en argent et trois en bronze - et sans titre.

Mercredi, Valentine Fortin a pris la cinquième place de l'omnium, discipline olympique remportée par l'Américaine Jennifer Valente.