Mondiaux de cyclisme: l'Américaine Chloé Dygert sacrée sur le contre-la-montre

Déjà couronnée en 2019, elle succède à la Néerlandaise Ellen van Dijk, qui était double tenante du titre et qui, enceinte, était absente cette année.

Pourtant malade encore le matin, Dygert a devancé l'Australienne Grace Brown de cinq secondes et l'Autrichienne Christina Schweinberger (1 min 12 sec) au pied du château de Sterling, impressionnante bâtisse du XVe siècle, où plusieurs rois et reines d'Ecosse sont nés et ont succombé.

"Ce titre est vraiment très spécial, a commenté l’Américaine de 26 ans. J'étais encore un peu malade ce matin, j'étais très inquiète. Hier, je n'aurais pas pu prendre le départ. J'ai passé les derniers jours à prier Dieu pour que ça passe."

La Suissesse Marlen Reusser, annoncée comme la principale candidate à l'or après ses deuxièmes places en 2020 et 2021 et sa médaille de bronze l'an dernier, a abandonné au bout d'une vingtaine de kilomètres.