Mondiaux de cyclisme: "PFP" électrise le duel Kopecky-Vollering

Sur le papier, le parcours exigeant - 2.400 m de dénivelé sur 154 km dont quatre tours d'un circuit final de 27 km – convient comme un gant aux deux coéquipières de l'équipe SD Worx qui avaient déjà dominé les débats l'an dernier à Glasgow, où Kopecky s'était imposée devant Vollering. Les deux sont à la tête de sélections redoutables et respirent la santé en ce moment.

La Néerlandaise Demi Vollering et la Belge Lotte Kopecky avancent en favorites des Championnats du monde de cyclisme sur route, samedi à Zurich, mais la France compte bien brouiller les cartes avec le retour de Pauline Ferrand-Prévot qui électrise le peloton.

La Belge vient de gagner le Tour de Romandie et Vollering, qui raffole de ce genre de tracé bosselé comme le prouvent ses deux triomphes à Liège-Bastogne-Liège, reste sur une deuxième place dans le contre-la-montre des Mondiaux dimanche dernier derrière l'Australienne Grace Brown.

Fabrice COFFRINI

Avec la Polonaise Kasia Niewiadoma, vainqueur du Tour de France en août, elles s'annoncent comme les principales prétendantes au maillot arc-en-ciel. Mais plusieurs facteurs peuvent venir troubler le jeu, à commencer par la pluie qui est annoncée et pourrait rendre dangereux un parcours sinueux et truffé de descentes piégeuses, comme l'a malheureusement montré l'accident grave d'une jeune coureuse suisse, Muriel Furrer, décédée vendredi après une chute la veille dans la course juniors.

Et puis il y a Pauline Ferrand-Prévot, une des plus grandes cyclistes de tous les temps, championne du monde à quinze reprises dans quatre disciplines différentes du vélo (route en 2014, VTT, cyclo-cross et gravel), dont le retour est la grande attraction de ces Championnats du monde.