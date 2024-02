Morgado: "Très content de ma 2e place dans une course qui n'est pas vraiment pour moi"

Le Portugais Antonio Morgado est passé à un centimètre de la montre en or dans le sprint final du 56e Grand Prix Samyn remporté par Laurenz Rex. Le vice-champion du monde sur route chez les espoirs en 2023, issu de l'équipe de formation d'Axel Merckx Hagens Berman Axeon et engagé pour quatre ans chez UAE Emirates, a signé à Dour un de plus beaux résultats de sa jeune et prometteuse carrière.