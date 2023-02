Mulubrhan gagne la dernière étape du Tour du Rwanda et s'adjuge le classement général

Le Tour du Rwanda (2.1) s'est achevé dimanche par une 8e et très courte étape de 75 kilomètres dans les rues de Kigali dimanche et par la victoire de l'Erytréen Henok Mulubrhan. Le coureur de Green Project-Bardiani CSF-Faizanè s'est imposé dans l'étape du jour et conserve définitivement son maillot de leader au classement général.

A l'issue de six ascensions, du Rebero et du Mur de Kigali, deux fois chacun, Henok Mulubrhan, 23 ans, a devancé au sprint le Britannique Joseph Blackmore (équipe nationale) et l'Espagnol Victor de la Parte (TotalEnergies) pour s'offrir sa deuxième victoire sur ce Tour du Rwanda 2023 et son 5e succès en carrière.

Mulubrhan avait dépossédé la veille William Junior Lecerf de son maillot de leader. Le jeune Belge, 20 ans, de l'équipe de développement de Soudal-Quick Step n'a pas été servi par la chance dimanche gaspillant de l'énergie sur ennuis mécaniques dans la dernière bosse. Il termine tout de même 4e du sprint et 3e du classement général, à 1 seconde, derrière l'Italien Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling), 2e.