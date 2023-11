Nairo Quintana de retour dans le peloton au Tour de la Communauté de Valence

Quintana, 33 ans, retrouvera le peloton après un an d'absence, lui qui avait été convaincu d'usage de tramadol, un analgésique interdit, lors du Tour de France en 2022. Il avait alors été disqualifié de sa 6e place du Tour 2022 mais n'avait pas été suspendu. Il n'avait cependant pu courir, n'ayant pas trouvé d'équipe.

Ce n'est que fin octobre que Nairo Quintana a retrouvé une équipe, s'engageant avec la formation espagnole Movistar, où il avait déjà roulé pendant huit saisons entre 2012 et 2019. Durant cette période, il a notamment remporté le Tour d'Italie (2014) et le Tour d'Espagne (2016), et est monté trois fois sur le podium du Tour (deuxième en 2013 et 2015, troisième en 2016).