Nicky Degrendele termine 11e du keirin, après une chute en début de journée

Nicky Degrendele a terminé à la 11e place de l'épreuve féminin de keirin aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alignée dans la finale B pour les places 7 à 12, jeudi, la pistarde de 27 ans a terminé 5e. Elle avait chuté en quarts de finale, lors de la première course qu'elle disputait jeudi.

Degrendele a eu de la peine à remonter le peloton dans la finale B. L'Allemande Lea Friedrich a terminé en tête, avec 87/1000e d'avance sur la Française Mathilde Gros. La Japonaise Riyu Ohta a fini 3e, devant la Néerlandaise Steffie van der Peet. La Néo-Zélandaise Rebecca Petch a fermé la marche.

Nicky Degrendele avait pris la 3e place de son quart de finale, plus tôt dans la soirée, mais elle avait chuté à la suite d'un contact entre la Néerlandaise Steffie van der Peet et la Chinoise Yuan Liying. Sa roue s'était brisée et Degrendele avait mordu le parquet juste après avoir passé la ligne d'arrivée, mais la native de Knocke-Heist s'était relevée sans dommages apparents.