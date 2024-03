Nouveau leader de Visma Matteo Jorgenson espère "un Tour des Flandres très dur"

"Mercredi a été une journée très étrange", a déclaré l'Américain lors de son entretien avec la presse vendredi. "Je venais de gagner À Travers la Flandre, mais d'un autre côté, il y avait de la tristesse parce que Wout van Aert avait fait une grave chute et avait été transporté à l'hôpital avec de sérieuses blessures. Faut-il se réjouir ou être triste ? Finalement, une célébration sobre a été possible, mais au fond de l'esprit, tout le monde était encore préoccupé par Wout. Logique. Il faut tirer le positif de cette journée".

Jorgenson a terminé 9e de son premier Tour l'année dernière, sous le maillot de Movistar. "Je pense que j'ai fait beaucoup de progrès depuis. Je suis également plus familier avec les parcours des courses flamandes. Je connais maintenant presque tous les monts par leur nom. J'apprends tous les jours au sein de l'équipe Visma-Lease a Bike. Dimanche, nous aurons peut-être droit à quelques scénarios. J'espère que ce sera une course difficile. Je me sentirai plus à l'aise à ce moment-là, mais il reste à voir comment la course se déroulera. Suis-je un candidat à la victoire ? Je pense qu'il y a un grand favori, c'est Mathieu van der Poel. Ne nous écartez pas, mais je pense que nous partons avec le statut d'outsider. J'ai apprécié la finale avec Tiesj Benoot mercredi. Il m'a guidé tout au long du parcours et a joué un rôle déterminant dans ma victoire. Ce serait bien si nous pouvions nous retrouver à nouveau dimanche sur le chemin de la ligne d'arrivée."