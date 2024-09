O'Connor "très fier" de sa 2e place, Van der Poel parle d'un Pogacar "exceptionnel"

L'Australien Ben O'Connor (argent) et le Néerlandais Mathieu van der Poel (bronze) ont accompagné le nouveau champion du monde Tadej Pogacar sur le podium dimanche, après la course en ligne des Mondiaux de cyclisme sur route à Zurich, en Suisse. Tous deux ont salué la performance du Slovène, qui a remporté l'or après une incroyable échappée de 100 kilomètres.

Lors de la conférence de presse des médaillés, O'Connor s'est dit "très fier" de sa deuxième place. "Les Mondiaux ont donné un très beau podium, et je suis fier de me tenir aux côtés de champions comme Tadej et Mathieu. Tadej était incroyablement fort", a déclaré l'Australien de 28 ans de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale, qui a décroché l'argent en solitaire après une attaque depuis le groupe de poursuivants dans les derniers hectomètres. "J'ai juste choisi le bon moment pour attaquer, c'était ma chance. Parfois, le cyclisme n'est pas plus compliqué que ça", a-t-il ajouté avec un clin d'œil.

Van der Poel, qui a pris la troisième place, a également pris la parole avec sa médaille de bronze autour du cou. Sacré en 2023, le Néerlandais a surtout parlé de son successeur et de son échappée hors du commun. "Il est difficile de décrire à quel point Tadej est fort", a déclaré le coureur de 29 ans d'Alpecin-Deceuninck. "Je pensais qu'il n'y arriverait jamais et qu'il allait céder. J'étais bien préparé et j'estime que c'était l'une de mes meilleures courses. Mais Tadej était simplement exceptionnel. Il semble plus fort que jamais et mérite pleinement son titre de champion du monde."