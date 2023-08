Olav Kooij: "Une victoire donne toujours de la confiance"

Olav Kooij (Jumbo-Visma) a engrangé de la confiance pour les Mondiaux de Glasgow avec sa victoire dans la 4e étape du Tour de Pologne, mardi. "Tu ne peux pas comparer la course pour le titre avec une étape du Tour de Pologne, mais une victoire donne toujours de la confiance et c'est beau de se rendre en Ecosse avec cette victoire en poche", a déclaré le Néerlandais de 21 ans.

L'an passé, Kooij avait remporté l'étape d'ouverture en Pologne. "Cette course me convient bien", a confirmé le Néerlandais. "J'ai gagné deux fois un sprint massif. J'ai un lien avec la Pologne, car même chez les juniors et les espoirs, j'ai obtenu quelques beaux résultats ici."

"Dans cette étape, c'était nerveux", a raconté Kooij. "Avant la mi-course, il y a même eu une cassure dans le peloton. Le vent a inspiré quelques équipes pour créer une bordure. La préparation de ce sprint a commencé de loin. L'échappée matinale a été reprise assez loin de la ligne. Le dernier kilomètre s'est déroulé à un rythme effréné. Je me suis laissé surprendre et je me suis retrouvé un peu loin de la tête de la course. Grâce notamment à Bram Welten, dont j'ai pu prendre la roue, j'ai pu remonter, j'ai abordé la dernière ligne droite en deuxième position et j'ai organisé mon sprint final à la perfection."