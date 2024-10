"Pas dans la forme du Tour et des Jeux", Evenepoel veut toutefois chercher un résultat

Remco Evenepoel n'est "clairement pas dans la forme du Tour de France et des Jeux Olympiques" au moment d'aborder le dernier Monument de la saison cycliste, le Tour de Lombardie. Vendredi, à la veille du départ, le leader de Soudal Quick-Step a toutefois annoncé qu'il "était en condition pour aller chercher un résultat", à l'occasion d'une conférence de presse virtuelle.

Après une préparation italienne difficile, Evenepoel a confié qu'il avait "plus de mal à garder ses bonnes sensations. C'est logique, je pense. Ma chute au Pays basque (au début du mois d'avril, ndlr) a précipité la préparation pour le Tour, et je suis tombé malade après les Jeux. Je pense que je suis en train de payer tout ça."

La motivation demeure pour le double champion olympique face à l'ultime favori, champion du monde et triple vainqueur sortant de la Classique des Feuilles Mortes, le Slovène Tadej Pogacar. "Je ne sais pas vraiment dire si je peux viser la victoire, mais je peux aller chercher un résultat. C'est une longue course, donc je devrais être capable de faire quelque chose, même amoindri. Il s'agira de s'économiser et rester frais pour les 50 derniers kilomètres."