Pascal Ackermann vise une troisième victoire, Tim Merlier une deuxième

Le vainqueur de la 12e édition de la Bredene-Coxyde Classic (1.Pro) sera connu vendredi au bout de 191,6 km entre Bredene et Coxyde. Tenant du titre, l'Allemand Pascal Ackermann (UAE Emirates) visera la passe de trois tandis que le champion de Belgique Tim Merlier (Soudal Quick-Step) tentera de s'imposer une deuxième fois à la Côte.

Déjà vainqueur en 2019 et en 2022, Ackermann vise une troisième victoire à Coxyde mais l'Allemand devra faire avec la concurrence de Tim Merlier. Le champion de Belgique, vainqueur en 2021 à Coxyde, espère poursuivre sur sa lancée de sa victoire sur la Nokere Koerse mercredi.

Derrière Merlier et Ackermann, d'autres sprinteurs seront en embuscade avec notamment le Norvégien Kristoffer Halvorsen (Uno-X), vainqueur en 2017 et deuxième en 2018 et 2019. Le Français Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic), 2e en 2022, aura aussi son mot à dire tout comme Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Circus) ou encore Edward Theuns (Trek-Segafredo).