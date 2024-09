Pedersen dédie sa victoire à son coéquipier Alex Kirsch: "Il nous guide à la perfection"

Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté jeudi la deuxième étape du Tour du Luxembourg (2.Pro). Le Danois s'est imposé au sprint après une étape de 155 kilomètres entre Junglinster et Schifflange. Pedersen a devancé de justesse le champion du monde et leader du général, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), ainsi que le Suisse Robin Froidevaux (Tudor Pro Cycling).

"Les deux tours en ville dans le final étaient vraiment intenses. Heureusement, j'ai pu compter sur une équipe très solide. Mes coéquipiers ont maintenu un bon rythme, empêchant ainsi toute attaque dans les derniers kilomètres. Amanuel Ghebreigzabhier a bien tenu dans la descente vers l'arrivée, Alex Kirsch m'a parfaitement placé, et j'ai pu l'emporter. Nous avons l'avantage dans l'équipe qu'Alex connaisse presque chaque rue et route ici. Il nous guide parfaitement et indique où se trouvent les points importants sur le parcours", a déclaré l'ancien champion du monde.

Chez Lidl-Trek, après l'abandon de Mattias Skjelmose, l'équipe a dû rapidement ajuster sa stratégie pour la suite du Tour du Luxembourg. Le Danois visait un bon classement général, mais cet objectif est désormais hors de portée.