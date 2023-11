Pim Ronhaar remporte sa première victoire en Coupe du monde à Termonde

Le Néerlandais Pim Ronhaar a remporté la course messieurs de la troisième manche de Coupe du monde de cyclocross dimanche à Termonde. Le coureur de 22 ans a devancé son compatriote Lars van der Haar et Laurens Sweeck.

Avec les absences de Thibau Nys, au repos, et le double champion d'Europe Michael Vanthourenhout, touché au genou après une chute samedi à Niel, la course a été très ouverte et Ronhaar en a profité pour décrocher sa première victoire en Coupe du monde.

Le Néerlandais s'est imposé avec 16 secondes d'avance sur Van der Haar et 27 secondes sur Sweeck. Eli Iserbyt, 4e à 33 secondes, et Gerben Kuypers, 5e à 40 secondes, ont complété le top 5.