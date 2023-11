Pim Ronhaar remporte sa première victoire en Coupe du monde à Termonde

"Mon directeur sportif m'avait conseillé de rester un peu en retrait en début de course et j'ai commencé à dépasser des coureurs à la mi-parcours. C'était la bonne tactique à adapter", a reconnu Ronhaar après l'arrivée. "Je me sentais bien et j'ai tout de suite essayé d'accélérer et j'ai pu créer un écart. Je dois remercier Lars van der Haar qui a contrôlé la course derrière. On me reproche mon manque de régularité mais je suis encore jeune. Les dernières semaines ont été chargées pour moi et je veux plus travailler sur le fond et faire moins de courses."

Van der Haar conserve la tête du classement général de la Coupe du monde avec 91 points devant Iserbyt, 2e avec 82 points, et Ronhaar, 3e avec 79 points.

Chez les dames, la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado l'a emporté devant sa compatriote Lucinda Brand, qui faisait sa rentrée dans les labourés, la Britannique Zoé Backstedt et Marion Norbert Riberolle, 4e et première Belge.