Pogacar aurait "signé" pour être à dix secondes de Vingegaard

"Après deux semaines de course, le manque de compétition (en raison de ses fractures à un poignet, NDLR) ne compte plus. Mon poignet me gêne encore mais on ne pédale pas avec les mains. Et les jambes sont bonnes !", a indiqué le Slovène, qui semble moins souffrir de la chaleur que l'an dernier.

"Chaque année, j'encaisse mieux les hautes températures. Mais on ne peut pas dire que j'apprécie encore tellement les montées d'une demi-heure sous 35 à 40°C. (...) L'an dernier, j'avais pris beaucoup de retard et je voulais tellement revenir dans le jeu que j'ai tenté des coups stupides. Cette année, je suis davantage en contrôle, très proche aussi au classement général. Je ne place pas des mines dans tous les sens. Juste une fois, pour gagner (à Cauterets-Cambasque, NDLR), j'ai tout donné pour reprendre quelques secondes. La situation est différente de l'an passé."