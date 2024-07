Pogacar veut profiter, maintenant que l'écart est fait: "Laisser partir l'échappée"

"J'étais un petit peu vide dans les deux derniers kilomètres. Quand j'ai récupéré Carapaz et Yates, j'étais déjà à la limite, mais j'ai vu que Matteo perdait un peu aussi, donc j'ai essayé de pousser et je l'ai passé avec une petite accélération", a expliqué le maillot jaune auprès de l'organisation. "J'ai tué mes jambes et j'ai pensé qu'il pouvait peut-être revenir pour un sprint. Il était très fort. Chapeau à Matteo et à tous les gars de l'échappée. Ils étaient vraiment très forts aujourd'hui."

Avec désormais 5:03 d'avance sur Jonas Vingegaard et 7:01 sur Remco Evenepoel, Tadej Pogacar estime qu'il en a assez fait pour s'assurer une troisième victoire finale sur le Tour de France. En conséquence, samedi, le maillot jaune la jouera relax et lâchera du leste. "Je suis très heureux, c'est vraiment un bel écart maintenant. Je dois admettre que je vais juste profiter de l'étape et laisser l'échappée partir. Peut-être qu'on peut profiter des routes sur lesquelles on s'est entraîné ce dernier mois avant le Tour et sur lesquelles je me suis entraîné pendant presque toute ma carrière. Essayons de profiter du moment et espérons que rien de sérieux n'arrive."