Pour Roglic, "la semaine ne se résume pas à un duel Remco-Primoz"

"Cela faisait longtemps que je n'avais pas roulé en compétition à plus de 2000 m d'altitude", a déclaré Roglic dans un communiqué de Jumbo-Visma. "Je suis aussi très satisfait du travail de l'équipe pendant la journée, ce qui m'a permis de me concentrer sur la montée finale. Pour tout le monde, cette semaine se résume à un duel Remco-Primoz, mais on voit bien que d'autres coureurs peuvent viser la victoire. Je ne suis pas étonné par Giulio Ciccone, qui était déjà très fort à Tirreno-Adriatico. Il mérite sa victoire", ajoute le Slovène de 33 ans.

Giulio Ciccone avait lui prévu de prendre la roue de Roglic et Evenepoel. "Je suis resté dans leur roue en attendant les 500 derniers mètres. Un sprint face à Primoz et Remco rend cette victoire spéciale, c'est l'une des plus belles de ma carrière", avance l'Italien dans un communiqué de Trek-Segafredo. "J'ai trop souvent perdu dans mes dernières courses, surtout à Tirreno-Adriatico avec Roglic. Cette fois, j'étais confiant et j'avais de bonnes sensations tout au long de la journée. J'étais presque à la limite sur la fin mais je voulais me battre pour la victoire aussi longtemps que possible. Je ne sais pas où j'ai trouvé l'énergie pour ce sprint mais je savais que je voulais vraiment gagner pour l'équipe aujourd'hui. Après la lourde chute de Dario Cataldo hier, j'ai promis à l'équipe que je ferais de mon mieux pour lui dédier cette victoire"