Pour son premier Tour de France, Laurenz Rex lorgne sur l'étape en gravel à Troyes

Laurenz Rex prendra le départ samedi à Florence de son premier Tour de France. A 24 ans, ce natif de Marbourg en Allemagne apprécie les classiques et lorgne sur l'étape en gravel à Troyes le 7 juillet.

Sur la Grande Boucle, Laurenz Rex est chargé de faire partie du train qui doit emmener Gerben Thijssen et l'Érythréen Biniam Girmay pour les arrivées au sprint chez Intermarché-Wanty. "J'ai entamé ce rôle cette année et nous avons bien travaillé ces derniers mois. On a profité de chaque occasion pour perfectionner nos positions", a commenté l'un des 28 coureurs belges au départ vendredi matin en conférence de presse.

"Je veux aussi pouvoir être là dans les échappées si l'occasion se présente et je vais essayer de remporter une étape", a-t-il ajouté pointant du doigt la 9e étape à Troyes sur 199 km. "Même si beaucoup de choses dépendront du déroulement de la course, de la lutte pour le maillot jaune, ou du fait que l'étape sera contrôlée ou pas. C'est une étape qui ressemble à Paris-Tours, qui convient aussi bien à 'Bini' qu'à Hugo (le Français Page, ndlr). Nous avons notre chance pour la victoire d'étape. J'aimerais aller dans une échappée, mais c'est l'équipe qui décide. Si cela doit être un sprint, je suis d'accord avec ça aussi."