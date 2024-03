Premier duel sur la route en 2024 entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel à Harelbeke

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) et Wout van Aert (Visma-Lease a bike) s'étaient quittés en août dans le labyrinthe de Glasgow, site du Mondial de cyclisme sur route. Il avait tourné à l'avantage du Néerlandais. Après s'être mesurés dans les labourés, les deux cracks se retrouvent aujourd'hui/vendredi pour une première confrontation sur la route, à Harelbeke, dans la 66e édition de l'E3 Classic, le "petit Tour des Flandres".

Le programme de cette classique flandrienne WorldTour reste similaire aux éditions précédentes, avec 17 ascensions répertoriées et quelques secteurs pavés au fil des 207 kilomètres de course.

Si la rivalité entre les deux coureurs a souvent tourné à l'avantage du Néerlandais, van Aert domine les débats à Harelbeke. Il y a remporté les deux dernières éditions et a d'ailleurs devancé le champion du monde au sprint l'an dernier. Van der Poel était déjà monté sur le podium, sur la 3e marche, en 2021.

En l'absence de Tadej Pogacar, 3e l'an dernier, occupé à dominer le Tour de Catalogne, le statut de favoris n'échappera pas à van Aert (privé de son équipier français Christophe Laporte, 2e en 2022, mais avec l'Américain Matteo Jorgenson le lauréat de Paris-Nice) et van der Poel. Cette saison, sur la route, le Belge a remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Le Néerlandais n'a disputé que Milan-Sanremo et a permis à son équipier le sprinter Jasper Philipsen de s'offrir le premier Monument de l'année samedi dernier.

Les outsiders désireux de déjouer les pronostics restent cependant nombreux. Mads Pedersen et Jasper Stuyven (Lidl-Trek), tous deux dans le top 10 de Milan-Sanremo, Julian Alaphilippe et Kasper Asgreen, vainqueur en 2021, de Soudal Quick-Step, Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), Tim Wellens (UAE Emirates), Michael Matthews (Jayco AlUla) ou encore Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) et Matteo Trentin (Tudor) sont autant de sérieux candidats au podium.