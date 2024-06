Primoz Roglic fait coup double: "Je gagne enfin une course, cela faisait longtemps"

Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) s'est offert la sixième étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour) au sommet du Collet d'Allevard vendredi et en a profité pour s'emparer du maillot jaune jusque-là détenu par Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

Inquiet au sujet de son épaule (opérée il y a quelques années, ndlr) après la grosse chute du peloton lors de la cinquième étape jeudi, Roglic a confié qu'il avait encore eu quelques soucis: "J'ai mis du temps à réagir aujourd'hui, je suis assez limité à cause de mon épaule gauche. J'étais dans une mauvaise position mais les jambes étaient là, je ne vais pas me plaindre".

"Je gagne enfin une course, cela faisait longtemps. C'est une récompense pour l'équipe et des gars qui ont montré tant d'engagement. Aujourd'hui, ils ont été très performants et je dois leur dire merci. Nous pouvons en profiter", a-t-il ajouté au micro de l'organisation après l'étape du jour.