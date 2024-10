Primoz Roglic met fin à sa saison et ne participera pas au dernier Monument

Le Slovène a remporté début septembre sa quatrième Vuelta, mais a été loin de son meilleur niveau depuis cette victoire. Il a participé aux Championnats du monde sur route à Zurich en Suisse, avec un 12e place dans le contre-la-montre et une 64e place dans la course en ligne, et a abandonné ces derniers jours lors du Tour d'Émilie et de la Coppa Bernocchi en Italie.

Roglic, 34 ans, a donc décidé de s'arrêter pour cette saison, comme l'a annoncé la formation allemande. "Primoz et le staff en charge de la performance ont décidé de mettre un terme à une saison fantastique et de commencer immédiatement son intersaison".