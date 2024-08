Quatre cartons jaunes pour Decathlon AG2R, Campenaerts également sanctionné

Le jury du Tour d'Espagne a sanctionné trois coureurs et le manager de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale d'un carton jaune après la 11ème étape pour avoir bloqué le passage de leurs rivaux lors de la formation de l'échappée matinale. Le maillot rouge Ben O'Connor a protesté contre cette décision.

Ainsi, Victor Lafay, Bruno Armirail, Geoffrey Bouchard et le directeur sportif Cyril Dessel ont été sanctionnés avec des cartons jaunes "pour obstruction". Lafay et Dessel ont en outre reçu une amende. Les cartons jaunes ont une fonction purement symbolique: le système est encore en phase de test par la fédération internationale de cyclisme UCI, sans conséquences concrètes pour l'instant.

Il n'est pas courant que les commissaires punissent l'obstruction, et O'Connor n'a manifestement pas apprécié. "Pour quelle action dangereuse mes coéquipiers ont-ils mérité le carton jaune? Nous avons bloqué la route comme dans toute course après l'échappée. Le carton jaune doit être appliqué à un comportement dangereux. Par exemple, si nous roulons à l'avant du peloton et qu'un coureur passe dans les graviers", a écrit O'Conor sur X.

Victor Campenaerts (Lotto Dstny) a également reçu un carton jaune pour une "position non autorisée sur le vélo, présentant un danger pour lui-même ou pour ses adversaires". L'Espagnol Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) a été sanctionné pour la même raison.