Red Bull-Bora-Hansgrohe confirme l'arrivée de Laurence Pithie

Pithie s'était distingué la saison dernière sur les pavés en attaquant. À Kuurne-Bruxelles-Kuurne et à Gand-Wevelgem, il faisait partie de l'échappée victorieuse, sans pour autant remporter la victoire. Il a terminé à la septième place à Paris-Roubaix, et a remporté en début de saison la Cadel Evans Great Ocean Road Race en Australie, une course d'un jour WorldTour.

Chez Red Bull-Bora-Hansgrohe, qui investit massivement dans la composition de l'équipe suite à l'arrivée du nouveau sponsor principal Red Bull, Pithie devrait devenir l'un des piliers des classiques pavées. "Laurence est encore jeune, mais son talent n'est plus un secret", déclare Ralph Denk, directeur de l'équipe. "Je trouve fantastique qu'il ait choisi notre équipe".