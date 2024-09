Remco Evenepoel au départ mardi pour se refaire "une condition sans pression"

Remco Evenepoel reprend la compétition mardi au Tour de Grande-Bretagne cycliste (2.Pro), un mois après les Jeux Olympiques qui ont vu le Belge de 23 ans conquérir deux médailles d'or, dans la course en ligne sur route et dans le contre-la-montre.

Evenepoel a avoué s'être accordé une courte période de repos durant laquelle il a été quelque peu malade avant de retravailler sa condition, sans pression.

Le coureur de Soudal Quick-Step est ainsi parti se refaire une santé en Espagne. "Une bonne semaine de récupération et deux semaines de stage. Avec du beau temps et c'était plutôt relax. Sans beaucoup de stress, j'ai pu profiter ainsi de mon temps avec et sans le vélo", a commenté Remco Evenepoel lors d'un point presse en ligne lundi. "J'ai été un peu malade après toutes les festivités en Belgique. C'était plus difficile de retrouver ma condition, c'est pour ça aussi que c'est bien de disputer ce Tour de Grande-Bretagne pour retrouver de l'intensité. Et franchir un palier en vue des championnats du monde."