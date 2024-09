Remco Evenepoel, combatif du jour : "Il me reste encore du travail, mais je suis content"

Dans cette étape longue de 152,1 kilomètres entre Darlington et Redcar, le double champion olympique aura animé la journée et été au service de son coéquipier Julian Alaphilippe. Après l'avoir accompagné dans une échappée, Evenepoel a laissé partir le Français, battu ensuite au sprint par le Britannique Stephen Williams (Israel-Premier Tech).

Concernant sa propre performance, Evenepoel s'est montré plutôt satisfait. "Je suis content de la manière dont ça se passe, bien qu'il me reste encore du travail. Quand je suis en bonne forme, je tente toujours de gagner. Maintenant, il s'agit surtout de souffrir, d'aider mes coéquipiers, et de repousser mes limites. J'ai vu des étoiles aujourd'hui, mais c'est ce qu'il me faut pour m'améliorer et franchir quelques étapes supplémentaires."

Evenepoel est désormais huitième au classement général, à 31 secondes du leader Williams, mais il affirme ne pas penser à la victoire finale. "Pour moi, ce n'est pas une obligation. Julian est en meilleure forme que moi, je l'aide. L'étape de demain devrait lui convenir : courte et explosive. Il va essayer, mais Stevie Williams est également en bonne forme. Ce sera difficile de lui enlever le maillot de leader."