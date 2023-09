Remco Evenepoel a connu "beaucoup de différentes émotions pendant la course"

Avec la 21e étape se concluait un Tour d'Espagne riche en rebondissements pour Remco Evenepoel, dimanche. Le leader de la Soudal Quick-Step a connu échecs et réussites, et il a vécu "beaucoup de différentes émotions pendant la course", comme il l'a confié auprès des organisateurs à l'arrivée.

Evenepoel a fait partie des grands animateurs de la dernière journée, membre de l'échappée qui a survécu jusqu'au dernier kilomètre. "Ce n'était pas vraiment le plan, mais quand j'ai entendu les noms à l'avant, je me suis dit que c'était un bon groupe à rejoindre. Puis, quand j'ai vu que Filippo Ganna et deux autres coureurs d'INEOS Grenadiers étaient à mes côtés, il était clair que nous devions y aller à fond."

Ce coup de panache était à l'image des derniers jours pour le champion de Belgique, toujours à l'offensive depuis sa déconvenue sur la 13e étape. "Ce n'est passé loin hier (2e place, ndlr), et aujourd'hui aussi (8e). Je me suis bien amusé dans cette Vuelta", a confié Remco Evenepoel, triple vainqueur d'étapes qui a connu "beaucoup d'émotions différentes pendant la course, et beaucoup de courses dans la course."