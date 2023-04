Remco Evenepoel epaulé par Alaphilippe et trois Belges sur la Doyenne

La formation Soudal-QuickStep a dévoilé jeudi la sélection appelée à épauler Remco Evenepoel, qui remettra son titre en jeu dimanche à Liège-Bastogne-Liège. Sur les routes de la Doyenne, le champion du monde sera entouré du Français Julian Alaphilippe, de retour après sa chute au Tour des Flandres et 2e de la classique wallonne en 2015 et 2021, des Belges Pieter Serry, Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke, de l'Italien Andrea Bagioli et du Suisse Mauro Schmid.