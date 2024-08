Remco Evenepoel et Wout van Aert détendus avant la course en ligne

Avec Remco Evenepoel et Wout van Aert, la Belgique comptera deux favoris pour la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris samedi. Médaillés d'or et de bronze lors du contre-la-montre, Evenepoel et Van Aert se sont présentés détendus lors du point presse organisé vendredi au village olympique.

Les deux coureurs sont rentrés en Belgique entre les deux courses avant de revenir à Paris. "C'est spécial d'être ici. Le premier jour, on est un peu dépassé. On oublie qu'on est encore là pour une compétition parce qu'on rencontre tout le monde et on s'intéresse à d'autres sports. Hier (jeudi, ndlr), je suis allé voir le hockey. À part ça, je me suis reposé et suis resté au lit", a expliqué Evenepoel.

"À Tokyo, nous étions à 200 km du village. Je suis content que nous puissions une fois vivre l'expérience", a ajouté Van Aert. "Tout est bien organisé et c'est chouette de rencontrer plein de personnes. Je suis aussi surpris du nombre de personnes qui nous reconnaissent Remco et moi. C'est agréable."