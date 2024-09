Remco Evenepoel leader, avec Maxim Van Gils dans l'ombre

"Avec le remplacement de Wout van Aert, nous avons dû changer encore l'une ou l'autre chose, même si Zurich était peut-être à la limite pour lui", a expliqué Vanthourenhout. "Bien sûr, Remco reste le leader, cela ne change pas. Mais après, il aura une équipe quasiment au complet à son service. Maxim sera un peu le leader de l'ombre. C'est une belle sélection. Tu dois regarder le parcours, la distance et l'expérience dont tu as besoin. Les gars en qui tu peux avoir confiance et en qui le leader peut avoir confiance."

Pour sa première sélection, Van Gils aura donc un rôle important dans la sélection. "Quand il est en forme, il a une chance sur un tel parcours. Depuis le Tour, il a l'objectif d'approcher son meilleur niveau aux Mondiaux", a souligné le sélectionneur.