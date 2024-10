Remco Evenepoel peut-il priver Tadej Pogacar d'un 4e succès consécutif ?

Dès que la route s'élève, personne ne semble en mesure d'accompagner le prodige slovène cette année. A 26 ans, Pogacar pourrait enlever son 4e "Lombardie" consécutif (après 2021, 2022 et 2023), son 7e Monument et sa 25e victoire de la saison en 57 jours de course.

Après son doublé Giro-Tour, ses succès à Liège-Bastogne-Liège, aux Strade Bianche, au GP du Montréal et aux championnats du monde, une nouvelle victoire lui permettrait de devenir le premier coureur depuis le légendaire Fausto Coppi (1946-1949) à s'imposer quatre années consécutives en Lombardie. Il reviendrait à un succès du record de victoires du Campionissimo.

Pogacar sera particulièrement bien entouré avec Marc Hirschi, Rafal Majka, Pavel Sivakov et Adam Yates en soutien. Le peloton des autres prétendants sera emmené par Remco Evenepoel. Le double champion olympique et champion du monde contre-la-montre ne semble pas avoir retrouvé la forme qui était la sienne en juillet. La Lombardie n'a jamais réussi au Brabançon qui ne compte qu'une 9e place, l'an dernier, comme référence et une terrible chute en 2020 comme pire souvenir. Avec son talent, il n'en reste pas moins le rival le plus sérieux de Pogacar.

Matteo Jorgenson, Simon Yates, Enric Mas, Aleksandr Vlasov, Thomas Pidcock et Maxim Van Gils seront les outsiders de cette 118e édition qui proposera 4900m de dénivelé positif répartis sur huit ascensions.