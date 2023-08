Revanchard, Michael Storer remporte la 3e étape et le classement final

L'Australien Michael Storer (Groupama-FDJ) a remporté mercredi la troisième et dernière étape du Tour de l'Ain (2.1), longue de 137 km entre Oyonnax et Lélex Monts-Jura. Après une frustrante deuxième place et une chute mardi, Storer, qui rejoindra l'équipe suisse Tudor à la fin de la saison, remporte également le classement général.