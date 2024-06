Roglic s'impose au bout de la sixième étape et reprend le maillot jaune à Evenepoel

Primoz Roglic (Bora-hansgrohe) a remporté la victoire à l'issue de la sixième étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour) au bout de l'ascension du Collet d'Allevard après 174,1 km vendredi. Par la même occasion, le Slovène fait coup double puisqu'il reprend le maillot jaune de leader à Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), 8e de l'étape. L'Italien Giulio Ciccone (Lidl-Trek) et le Russe Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) terminent respectivement deuxième et troisième de l'étape.

Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) a fait partie de l'échappée qui a tenté sa chance dans les trois derniers kilomètres de l'ascension finale du Collet d'Allevard (hors cat. 11,2 km à 8,5% de moyenne). Primoz Roglic est, quant à lui, parti avec son coéquipier Vlasov et Giulio Ciccone pour s'imposer en solitaire.

Roglic signe la 82e victoire de sa carrière et la deuxième de sa saison après le contre-la-montre de l'étape d'ouverture du Tour du Pays basque le 1er avril dernier. Il avait déjà remporté le Critérium du Dauphiné lors de l'édition 2022.

Samedi, la septième et avant-dernière étape de la 76e édition du Critérium du Dauphiné se tiendra entre Albertville et Samoëns 1600 sur une distance de 155,3 km avec une arrivée au sommet. Quatre cols sont répertoriés dans cette étape : Col des Saisies (1re cat. 9,5 km à 6,5% de moyenne), Côte d'Arâches (1re cat. 6,3 km à 7,3% de moyenne), Col de la Ramaz (1re cat. 14km à 7% de moyenne) et enfin l'arrivée à Samoëns 1600 (hors cat. 9,9 km à 9% de moyenne).