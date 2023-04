La chute collective qui a mis fin aux espoirs de Lotte Kopecky a également mis fin au Paris-Roubaix de Sanne Cant (Fenix-Deceuninck), samedi. La spécialiste de cyclo-cross s'est occasionné une blessure ouverte à la tête.

Cant, qui faisait alors une excellente course, a dû abandonner en raison d'une hémorragie à la tête et a été transférée à l'hôpital de Lille pour y être soignée.