Santiago Buitrago, le vainqueur du jour: "Il fallait essayer, je ne m'y attendais pas"

La bataille des Monts du Beaujolais a tourné en effet à l'avantage du Colombien de Barhain-Victorious qui décroche sa première étape dans la Course au soleil, après avoir déjà levé les bras à deux reprises au Tour d'Italie et pris la 3e place de Liège-Bastogne-Liège l'année dernière.

"Je ne m'y attendais pas, même si je me sentais en très bonne condition", a commenté Buitrago, 24 ans, aux organisateurs et qui compte désormais 5 victoires à son palmarès. "Quand j'ai vu Roglic durcir la course, je ne savais pas du tout comment cela allait se passer alors j'ai décidé d'attaquer de loin. Il fallait essayer et j'avais de bonnes jambes. J'ai aussi eu un bon compagnon de contre-attaque avec Luke Plapp, qui m'a bien aidé dans le final. Je suis vraiment très heureux, c'est très spécial de gagner une course WorldTour en France, et en plus je suis bien placé au général. On voulait jouer le podium avec moi ou Pello Bilbao, maintenant c'est bien parti".