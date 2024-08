Sébastien Grignard prolonge chez Lotto Dstny jusqu'en 2026 et soutiendra encore De Lie

Aujourd'hui âgé de 25 ans, Grignard a fait ses classes dans l'équipe de développement à partir de 2018. Il y a passé trois ans, avant de faire le grand saut chez les professionnels en 2021. Il n'a cependant pas encore conquis de victoire sur la plus grande scène du cyclisme mondial, mais il a participé au Tour d'Espagne en 2023, puis au Tour de France en 2024. Plutôt coureur de classiques, il s'est aligné sur Paris-Roubaix à quatre reprises, en plus de trois apparitions sur le Tour des Flandres et deux Liège-Bastogne-Liège. .

"C'est un choix logique pour moi", a expliqué Sébastien Grignard auprès de son équipe de toujours. "J'ai passé l'essentiel de ma carrière avec l'équipe et je m'y sens bien même après tant d'années, avec les coureurs comme avec le staff. Je ne vois aucune raison de partir."