Sente Sentjens craque au contre-la-montre juniors: "Je ne pouvais plus accélérer"

Sente Sentjens a terminé à la 17e place du contre-la-montre juniors aux championnats du monde de cyclisme vendredi. Le Limbourgeois de 17 ans a pris un bon départ sur le parcours de Stirling, en Écosse, mais s'est ensuite effondré dans la deuxième partie. Avec son temps final de 30:01.55, il finit à 1:31.93 du vainqueur australien Oscar Chamberlain (28:29.62). "À partir des premiers hochements de tête pendant la course, ça n'a plus été du tout", a expliqué Sentjens sur la ligne d'arrivée.

Le cycliste avait "de bonnes sensations dans les jambes" lors de la première partie, surtout jusqu'au premier point intermédiaire après 9,7 km, lorsqu'il a réalisé le deuxième temps. "Ensuite sont arrivés les premiers hochements de tête et je n'ai pas pu accélérer", détaille-t-il. "Je ne sais pas pourquoi. C'était difficile de rouler après ça, c'était une lutte jusqu'à la fin. J'étais aussi un peu frustré."

Sente Sentjens analysera sa course dans les prochains jours pour identifier ces difficultés. "J'ai peut-être commencé avec un peu trop d'enthousiasme, trop de confiance. Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment satisfait, ce n'était tout simplement pas assez bien. J'attendais plus de cette course."