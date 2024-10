Sombre journée pour le cyclisme: un participant de l'Euro de gravel est décédé durant la course

L'homme concourait dans la catégorie Masters des 65-69 ans. "L'UEC et le comité d'organisation présentent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches pendant cette période difficile", peut-on lire.

C'est une journée à oublier pour le monde du cyclisme. Un participant de l'Euro de gravel, Silvano Janes, est décédé à la suite d'un arrêt cardiaque ce dimanche, a-t-on appris via un communiqué de l'Union européenne de cyclisme sur X.

Suite à ce drame, l'UEC a annoncé que les compétitions de toutes les catégories d'âge allaient être stoppées. "En raison de problèmes de force majeure, et à la demande des autorités locales, tous les participants après les deux premiers groupes de la course Élite hommes sont arrêtés. Par conséquent, les seules courses qui seront achevées seront celles des Élite hommes et des Élite femmes", peut-on lire.