Soudal - Quick Step avec Alaphilippe en leaders et trois Belges au départ

Le Français de 31 ans disputera son 6e Tour de France. Il a terminé 5e en 2019 après avoir porté le maillot jaune pendant quatorze jours et a enlevé 5 victoires d'étape (plus une en contre-la-montre par équipes) dans sa carrière. Il sera entouré de trois Belges Tim Declercq, Dries Devenyns et Yves Lampaert, premier maillot jaune en 2022 après sa victoire dans le contre-la-montre de Copenhague.

Le Français Rémi Cavagna, les Danois Kasper Asgreen et Michael Morkov, et le sprinter néerlandais Fabio Jakobsen, vainqueur de la 2e étape à Nyborg l'an dernier, complètent le "Wolfpack" de cette 110e édition de la Grande Boucle dont la composition a été officialisée mardi.