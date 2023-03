Soudal-Quick Step avec Dries Devenyns au Tour du Pays Basque

Avec le Français Rémi Cavagna et le Suisse Mauro Schmid dans ses rangs, ce seront surtout les victoires d'étapes qui seront recherchées. Les Italiens Andrea Bagioli et Mattia Cattaneo, le Britannique James Knox et le Slovaque Martin Svrcek complètent la sélection pour cette 62e édition située dans la calendrier entre les monuments: Tour de Flandres et Paris-Roubaix.

"Comme nous le savons, le 'Pais Vasco' est l'une des courses par étapes les plus difficiles de la saison", estime le directeur sportif Geert Van Bondt. "Mais nous sommes convaincus que nous pouvons obtenir des résultats avec notre solide équipe. Rémi et Mauro ont déjà montré leur bonne forme en Italie, Mattia a été solide en Catalogne, tandis que Devenyns est de retour après une maladie".