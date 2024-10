Steffen De Schuyteneer s'adjuge la 2e étape et son premier succès chez les professionnels

Steffen De Schuyteneer (Lotto Dstny) a remporté jeudi sa première victoire professionnelle. Le coureur de 19 ans a été le plus rapide dans un sprint groupé lors de la deuxième étape du Tour du Lac Taihu (2.Pro), après 78,6 kilomètres sur la côte de Qidong, en Chine, devançant les Estoniens Rait Arm (Van Rysel-Roubaix) et Martin Laas (Ferei Quick-Panda Podium Mongolia), qui reste leader au général juste devant De Schuyteneer pour trois secondes.

Le natif de Grammont courait cette saison pour l'équipe espoirs de Lotto Dstny, mais il fait partie de la sélection professionnelle pour le Tour du Lac Taihu. Le 16 août dernier, il avait signé son premier contrat pro avec l'équipe belge à laquelle il est désormais lié jusqu'en 2027.

Cette saison, De Schuyteneer, considéré comme un grand talent parmi les sprinteurs, a terminé 9e de la course en ligne espoirs des Championnats d'Europe de cyclisme. Plus tôt cette année, il avait également remporté la cinquième étape du Giro Next Gen et avait signé une 3e place dans le contre-la-montre espoirs des championnats de Belgique. En 2023, chez les juniors, il avait arraché une septième place dans la course en ligne des Championnats du monde et remporté Gand-Wevelgem.