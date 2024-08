Succès du Suisse Marc Hirschi qui déjoue le sprint du peloton, De Lie 4e et Nys 5e

Deux hommes ont composé la première échappée du jour. Le Danois Christopher Juul-Jensen (Jayco AlUla) et le Suisse Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck) ont été repris à 60 bornes de l'arrivée. Le Norvégien Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) a pris le relais pour s'isoler, rejoint ensuite par le Danois Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech).

Les Belges sont au pied du podium. Arnaud De Lie (Lotto Dstny) est 4e et Thibau Nys (Lidl-Trek) 5e.

Le Suisse s'est adjugé ce Grand Prix de Plouay en déjouant le sprint du peloton pour l'emporter avec quelques mètres d'avance sur le jeune Français de 20 ans, Paul Magnier (Soudal Quick-Step), 2e, et le Danois Magnus Cort (Uno-X Mobility), 3e.

Ces deux hommes ont été repris quinze kilomètres plus loin et plusieurs attaques se sont enchaînées ensuite. Arnaud De Lie travaillant à plusieurs reprises pour effectuer la jonction. Le Français Romain Grégoire (Groupama-FDJ), puis Arnaud De Lie encore et Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) ou Laurenz Rex (Intermarché-Wanty) notamment ont vainement tenté de s'extraire du peloton.

C'est le dernier à avoir tenté le coup, Marc Hirschi, qui a réussi à déjouer une arrivée au sprint massif.

Valentin Madouas l'avait emporté l'an dernier. Le Français avait alors succédé à Wout van Aert, victorieux en 2023.