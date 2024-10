Sven Vanthourenhout reçoit le prix de directeur sportif de l'année

Sven Vanthourenhout a été élu directeur sportif de l'année lors du gala du Vélo de Cristal, trophée récompensant le meilleur coureur et la meilleure coureuse cycliste belge de la saison et organisé par le quotidien Het Laatste Nieuws, mardi à Kruisem.

Sélectionneur de l'équipe nationale sur route, Vanthourenhout a connu une année faste en 2024 avec les deux médailles d'or de Remco Evenepoel sur la course en ligne et le contre-la-montre, où Wout van Aert a également remporté la médaille de bronze, des Jeux Olympiques de Paris. Evenepoel a aussi reconduit son titre mondial sur le chrono et a terminé 5e de la course en ligne.

Lors des championnats d'Europe organisées dans le Limbourg, la Belgique a remporté la médaille d'or sur la course en ligne grâce à Tim Merlier et la médaille de bronze sur le relais mixte par équipes.