Tadej Pogacar écrase la concurrence à Nice

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté la 81e édition de Paris-Nice (WordlTour), qui s'est achevée dimanche par une étape de moyenne montagne de 118,4 km dans l'arrière-pays niçois. Le Slovène s'est adjugé en solitaire cette 8e et dernière étape à Nice, s'imposant avec 33 secondes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et le Français David Gaudu (Groupama-FDJ).

Les favoris se sont présentés groupés au pied du Col d'Èze (1re catégorie), la dernière difficulté du jour, à 20 km de l'arrivée. Simon Yates a été le premier à lancer les hostilités à 19 km de la fin. Seuls Tadej Pogacar, David Gaudu et Jonas Vingegaard, soit les trois premiers du général, ont pu suivre le Britannique. Ils ne sont pas restés longtemps ensemble puisque Pogacar a placé une accélération à 18 km de l'arrivée. Personne n'a pu suivre le Slovène, qui basculait avec 45 secondes d'avance au sommet, fonçant seul vers la promenade des Anglais, où il eut tout le temps de savourer son triomphe pour sa première participation à la "Course au soleil".

Au général, Pogacar, termine avec 53 secondes d'avance sur Gaudu et 1:39 sur Vingegaard.

Après avoir survolé le Tour de Catalogne (trois étapes et le classement général), Pogacar a également survolé les débats dans Paris-Nice, théâtre de son premier duel de la saison face à Jonas Vingegaard, qui l'avait privé d'un triplé au Tour l'an dernier. Le Slovène s'est également adjugé trois étapes sur les routes françaises, en plus du classement final. Il ajoute le classement par points et celui du meilleur jeune et termine 2e du classement du meilleur grimpeur.

Tadej Pogacar, qui a porté à 24 ans son total de victoires à 55, succède au palmarès de Paris-Nice à son compatriote Primoz Roglic, présent cette année sur Tirreno-Adriatico.